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        Çorum'da minik futbolcular ormanda antrenman sonrası çevre temizliği yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:51
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        Çorum'da minik futbolcular ormanda antrenman sonrası çevre temizliği yaptı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde minik futbolcular antrenman ve koşu yaptıkları yol kenarındaki çöpleri topladı.

        Oğuzlar Belediyespor'un 12 yaş altı futbolcuları, 2023 Yaz Spor Okulları kapsamında Çorum Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen kulüplerarası minikler futbol turnuvası F grubunda mücadele ediyor.

        Takım antrenörü Yılmaz Eren'ın öncülüğünde müsabakalara katılan minik futbolcular, karşılaşmalara Oğuzlar'ın Aluçlu mevkisindeki ormanlık alanda hazırlanıyor.

        Minik sporcular, koşu yaptıkları ormanlık alana giden Asarçayı Mahallesi yolunun çevresinde çöp topladı.

        Antrenör Eren, AA muhabirine, yol kenarında yaklaşık bir saat süren çevre temizliğinde 20 torba çöp topladıklarını söyledi.

        Sporcularda erken yaşlarda çevre bilinci oluşturmak istediklerini belirten Eren, "Minik futbolculara orman yangınlarının sebebi ve çevre kirliliğinin önlenmesini aşılayarak futbolu sevdirdiğimiz gibi doğayı da sevdirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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