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        İskilip Kaymakamı Vural, Meyve Kurutma Tesisi'ni gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:30
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        İskilip Kaymakamı Vural, Meyve Kurutma Tesisi'ni gezdi
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        ÇORUM (AA) - İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Ziraat Odası ile birlikte kurdukları Meyve Kurutma Tesisi'nde İskilip çileğini kurutup dünya pazarına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Vural, Doğu Karadeniz Projesi Bölge kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle kurulan tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tesisin kısa süre önce üretime başladığını söyleyen Vural, İskilip ve çevresinde yetişen meyve ve sebzeleri Türkiye'de az bilinen dondurarak kurutma yöntemiyle kurutulmuş ürün haline getirdiklerini belirtti.

        Vural, "Tesisteki makine ile 180 kilogram yaş meyveyi 12 kilogram kuru meyve haline getiriyoruz. Ürünler temizlenip, yıkanıp, ayıklandıktan sonra soğuk hava deposunda -25 derecede dinlendiriyoruz. Ardından dondurarak kurutma makinesinde yaklaşık 5 saatte önce dondurulup, ardından ısıtılarak kuru hale getiriliyor. Ürünler buradan paketlenme odasına servis ediliyor." dedi.

        İskilip'te son yıllarda çelik üretiminin yaygınlaştığına dikkati çeken Vural, "İskilip çileği son yıllarda yaygın şekilde üretiliyor. Özellikle Çorum ve çevresinde çok fazla tutulan meyve haline geldi. Bu tesiste çileğin yanı sıra çeşitli meyve ve sebzeleri kurutarak ülke ve dünya pazarına sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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