Ahlatcı Çorum FK'nin Göztepe hazırlıkları sürüyor
ÇORUM (AA) - Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor.
Evinde oynadığı ve 0-2 kaybettiği Bitexen Giresunspor maçının ardından Göztepe hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılar, ligdeki ikinci deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.
Tam kadro devam eden hazırlıklara Beşiktaş'tan transfer edilen Kerem Kalafat da katılıyor.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde bugün son hazırlıklarını yapan ekip, Göztepe maçı için yarın İzmir'e hareket edecek.