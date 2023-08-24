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        Çorum FK'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:15
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        Çorum FK'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
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        ÇORUM (AA) - Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Evinde oynadığı ve 2-0 kaybettiği Bitexen Giresunspor maçının ardından Göztepe müsabakasının hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlılar, ligdeki ikinci deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

        Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde tam kadro çalışan Çorum FK'de Beşiktaş'tan transfer edilen Kerem Kalafat da antrenmanlara başladı.

        Çorum FK, Göztepe maçı için yarın İzmir'e hareket edecek.

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