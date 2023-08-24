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        Çorum Valisi Dağlı, kamu kurumlarının temsilcilerinden brifing aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:52 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:52
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        Çorum Valisi Dağlı, kamu kurumlarının temsilcilerinden brifing aldı
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        ÇORUM (AA) - Yeni göreve başlayan Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın kamu kurumlarının temsilcilerinden brifing aldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'da 17 Ağustos'ta göreve başlayan Vali Dağlı kamu kurumlarının verdiği hizmetler hakkında kurum yöneticileriyle görüştü.

        Kentte bakanlıklara bağlı 60 kamu kurum ve kuruluşun yetkililerinden çalışmaları hakkında brifing alan Vali Dağlı, kurum yöneticilerine, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları, aynı zamanda Çorum'un ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini artıracak optimum projeleri geliştirip uygulamaya koymaları için büyük çaba sarf etmeleri talimatını verdi.

        Dağlı, Çorum'u hızlı tanıma açısından kurumlardan alınan brifingi önemsediğini, bu bilgilerle ilin sorunlarını tespit ederek, çözüm odaklı projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini vurguladı.

        Halkın refah düzeyini artırmayı önemsediklerinin altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

        "İlimizin her alanda daha fazla gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordineli bir şekilde ekip ruhuyla çalışacağız. Çorum halkının beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun, verimli ve kaliteli hizmet sunma çabası içinde olacağız. Görev süresi içerisinde vatandaşların güvenliği, huzuru ve refahı önceliğimizdir. Çorum iline ve halkına en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Vatandaşların desteği ve işbirliğiyle daha aydınlık bir geleceğe doğru hep birlikte ilerlemeyi arzuluyoruz."

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