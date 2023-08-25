Çorum'da husumetliler arasındaki kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Aralarında önceden husumet bulunan C.K. ve K.Ç. ile H.E. ve U.B. Buharaevler Mahallesi Perşembe Pazarı yakınlarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, C.K. ve K.Ç. bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.