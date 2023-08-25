Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Belediyesince inşası sürdürülen hastane sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediyesince inşası sürdürülen hastane sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince inşası sürdürülen hayvan hastanesi, tamamlandığında sahipsiz hayvanlara şifa dağıtacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvan hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sahipsiz hayvanlara yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Hayvan hastanesinde, sahipsiz hayvanların her türlü tetkik, tedavi ve bakımlarının, uzman veteriner hekimler tarafından yapılacağını bildiren Aşgın, şunları kaydetti:

        "Ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlar ve donanım olması gerekiyorsa, bunları bünyesinde barındıracak şekilde muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Çorum'da husumetliler arasındaki kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da husumetliler arasındaki kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı, 1'i polis 3 kişi yar...
        Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı, 1'i polis 3 kişi yar...
        Çorum Valisi Dağlı, kamu kurumlarının temsilcilerinden brifing aldı
        Çorum Valisi Dağlı, kamu kurumlarının temsilcilerinden brifing aldı
        Göç yolunda yaralanan 15 leylek Çorum'da tedavi edildi
        Göç yolunda yaralanan 15 leylek Çorum'da tedavi edildi
        Çorum FK'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Çorum FK'de Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Ahlatcı Çorum FK'nin Göztepe hazırlıkları sürüyor
        Ahlatcı Çorum FK'nin Göztepe hazırlıkları sürüyor