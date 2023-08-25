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        Vali Dağlı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:41
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        Vali Dağlı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı
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        ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, "1071'de Malazgirt'te kazanılan büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olmuş, aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak tarihin akışına yön vermiştir." ifadelerini kullandı.

        Dağlı, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, zaferin tarihte yeni bir dönemin kapılarını açtığını vurguladı.

        Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açıldığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

        "Tarihi zaferlerle dolu olan aziz milletimize Anadolu’nun kapılarını açan ve tarihin akışına yeni bir yön vererek bu toprakları günümüze kadar Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi, Türk-İslam iklimini Anadolu'da hakim kılmış, asırlar boyu sürecek millet bilincinin temellerinin atıldığı ilk adım olmuştur. Malazgirt Zaferi'yle, Sultan Alparslan Bizans'ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Anadolu topraklarında son vermiş; bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti'nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışını hakim kılmıştır. 1071'de Malazgirt'te kazanılan büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olmuş, aziz milletimiz bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşarak tarihin akışına yön vermiştir. Malazgirt Zaferi; en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu zaferle Anadolu’ya hâkim olan ecdadımız, asırlar boyunca devam edecek olan medeniyet yolumuzu aydınlatmış ve Malazgirt ruhu aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla, aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına sahip çıkmakta, daha parlak bir geleceğe ulaşmak için ilerleyişini sürdürmektedir. Bu ruh ve şuurla Anadolu'yu edebi yurdumuz haline getiren Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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