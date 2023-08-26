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        Çorum'da Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 00:05 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:05
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        Çorum'da Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.

        Suriye uyruklu Beşşar El Ali (20), Denizhan Mahallesi'ndeki Hükumet Konağı önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildikten sonra bıçakla yaralandı.

        Saldırının ardından yaklaşık 500 metre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan yaralı, burada uygulama yapan polislerden yardım istedi.

        Polis ekiplerince meydana çağırılan sağlık ekipleri, yaralıyı Alaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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