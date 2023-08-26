İskilip Kaymakamı Vural için veda yemeği düzenlendi Teftiş Kurulu Mülkiye Müfettişliği görevine atanan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi.

ÇORUM (AA) - Teftiş Kurulu Mülkiye Müfettişliği görevine atanan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural için veda yemeği düzenlendi.

Vural, İskilip Belediyesince Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, İskilip'te bulunduğu süre içinde Allah'ın rızasını kazanmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Samimiyetle hizmet etmeye gayret ettiğini belirten Vural, "Umarım size samimiyetimi yansıtabilmişimdir. Geriye dönüp baktığımda en ufak bir olumsuzluk hatırlamayacağım. İskilip’in neyi meşhur diyene ben 'dolmasından önce insanı meşhurdur' diyorum." dedi.

İskilip'in özel bir ilçe olduğunu dile getiren Yücel, "İskilip, Türkiye’nin müstesna köşelerinden bir tanesi. İskilip’in benim üzerimde hakkı çok fazla. Hakkınızı bana helal edin. Benden yana helal olsun. Bundan sonrada hayatımın sonuna kadar bu güzel ilçeye hizmet etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise konuşmasında Vural'a ilçeye verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, bundan sonraki yaşantısında başarı diledi.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.