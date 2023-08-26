Çorum'da 2 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda bulundu
ÇORUM (AA) - Çorum'ın İskilip ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kadın, ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.
İkipınar köyünde 24 Ağustos'ta mutfak tüpünün patlaması nedeniyle çıkan yangının ardından kayıplara karışan 3 çocuk annesi Tuba Bekar hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine köy çevresinde kayıp arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde Bekar, Derekargın göleti yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.
Sağlık problemi olmadığı belirlenen kadın, ailesine teslim edildi.