Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 23 bin 234 lira ceza
ÇORUM (AA) - Çorum'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 sürücüye 23 bin 234 lira para cezası verildi.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 3 araç, takip sonrası durduruldu.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, trafiğe aykırı ışık donanımı bulundurmak ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymamaktan araç sürücülerine toplam 23 bin 234 lira idari para cezası kesildi.
Trafikten men edilen araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.