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        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:51 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:51
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        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Nisa K.D. idaresindeki 33 EP 975 plakalı otomobil, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde karşı şeride geçerek Ramazan B'nin kullandığı 19 DL 103 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mürsel B, Gizem B, Saniye B, Reyhan B. ve Emre E. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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