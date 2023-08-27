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        Çorum'da esnaf uyardığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:19 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:19
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        Çorum'da esnaf uyardığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, uyardığı kişi tarafından bıçakla yaralanan esnaf tedavi altına alındı.

        Esnaf S.A ile Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki iş yerinin önünde telefonla küfürlü konuştuğu için uyardığı E.G. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.G, S.A'yı bıçakla sırtından yaraladı. Yaralanan S.A, iş yerinden aldığı sopayla E.G'yi kovaladı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bıçaklı saldırı ve kovalamaca güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

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