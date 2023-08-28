Çorum'da kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Giriş: 28.08.2023 - 08:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:48
ÇORUM (AA) - Çorum’da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaşar C. (26) idaresindeki 19 AAU 880 plakalı otomobil merkeze bağlı Karacaköy yolunda su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.