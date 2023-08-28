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        Çorum'da huzur ve güvenliği tehdit eden olaylar şok uygulamalarla önlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:18
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        Çorum'da huzur ve güvenliği tehdit eden olaylar şok uygulamalarla önlenecek
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        ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin her noktasında şok uygulamalar yapacaklarını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Dağlı, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Toplantıda kentte asayişi, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar da kararlaştırıldı.

        Vali Dağlı, "Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi emniyet ve asayiş hizmetlerinde de vatandaş odaklı çalışacağız. Bunun için halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç olaylarının önlenmesine, suçluların yakalanmasına yönelik Çorum'un her noktasında özellikle şehrimizin merkezinde şok uygulamalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla da kararlar aldıklarını aktaran Dağlı, "Yüksek sesle gürültü yaparak halkımızı rahatsız eden modifiye edilmiş, muayenesi geçmiş, kural tanımayan araçları trafikten men edeceğiz. Okul geçitleri ve ışıksız yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmeyen, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemleri süratle uygulayacağız. Meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşamasının önüne geçebilmek adına trafik uygulama ve kontrol noktalarında sıkı denetimler gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Dağlı, gençlerin geleceğini karartan zehir tacirlerini bitirmek için çalışma başlattıklarına da işaret ederek şehrin her bir metrekaresinin temiz ve güvenli olması için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

        Kamu düzeninin korunması ve halkın güvenliğinin bir numaralı önceliği olduğunun altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

        "Günün her saatinde ve ilimizin her noktasında suçu önleyici tedbirler alınarak kamu düzeninin korunması ve halkımızın güvenliğinin sağlanması bir numaralı önceliğimiz olacaktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara göz açtırmayacağız. Tüm emniyet, jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Çorum'u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapmakta kararlıyız. Tüm çabamızla bu hedefe ulaşmak için çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet ve jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Çorum'da görev yapacağım süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimin bilinmesini istiyorum."

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