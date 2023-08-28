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        Çorum'da 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:36
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        Çorum'da 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişiyi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıya ait adreslerde yapılan aramada 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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