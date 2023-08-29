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        Çorum'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan zanlı polis kovalamacasıyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:52
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        Çorum'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan zanlı polis kovalamacasıyla yakalandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da bir haftada kapı kilitlerini kırarak girdiği 3 evden para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Kentte 3 ayrı adresten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği zanlının evine operasyon yaptı.

        Polis ekiplerinin eve geldiğini fark edince banyo camını kırarak yandaki daireye geçen zanlı, balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada, 51 gram altın, 41 gram inci ziynet eşyası, 32 bin 495 lira nakip para, evinde yapılan aramada ise 168 gram altın, 67 gram inci ziynet eşyası, 4 kol saati, dijital fotoğraf makinesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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