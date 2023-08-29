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        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi yatırımlarına ağırlık verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:20
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        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi yatırımlarına ağırlık verilecek
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        ÇORUM (AA) - Vali Zülkif Dağlı, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) savunma sanayi yatırımlarına ağırlık verileceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayı OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti toplantısı, OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Dağlı başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, OSB'de devam eden yatırımlar ve kamu çalışmaları değerlendirildi.

        Vali Dağlı, Çorum'un güçlü sanayi altyapısı, kalifiye iş gücü, ham madde kaynaklarına eşit uzaklıkta oluşu, coğrafi konumu ve gelişmiş ulaşım imkanları ile müteşebbislere büyük avantajlar sağladığını vurguladı.

        Çorum'un zengin sanayi kültürüne sahip olduğuna dikkati çeken Dağlı, "İlimiz geçmişten gelen sanayi kültürü, girişimci ruhunun varlığı ve gelişmiş makine sanayi altyapısı dikkate alındığında savunma sanayi yatırımları için önemli imkanlara sahip. Özellikle savunma sanayine çok ağırlık vereceğiz. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında atılımlar gerçekleştirerek savunma sanayi yatırımlarından ilimize kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çorum'un tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcıya her türlü desteği sunmaya hazır olduğunun altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

        "Yatırımcılarımız tarafından OSB'lerimizde yapılacak yeni sanayi tesisleri ile Çorum'u tam bir sanayi şehrine dönüştürmeyi, istihdam ve ihracatı artırarak ilimizin ekonomik yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizdeki OSB'lerimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları dahil olmak üzere yoğun bir çalışma sürdüreceğiz."

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