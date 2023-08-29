Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde asfalt serim çalışmaları sürüyor.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Şenyurt Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi.

        İlçede altyapı çalışmaları nedeniyle zamanla bozulan yolların tekrar asfaltlanarak yenilendiğini belirten Gelgör "İlçemizde birkaç yıldır altyapı çalışmaları yapılıyor. Başta doğalgaz olmak üzere, gerek elektrik altyapısı gerekse internet altyapısının iyileştirilmesi nedeniyle mahallelerimizde kazı yapılan yollar oldu. Daha önce asfalt yapmamamıza rağmen bozulan yolları yeniden asfalt yapmak durumundayız. İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Şenyurt Mahallesi'nde asfalt çalışmalarımız hızla sürüyor." dedi.

        Yıl sonuna kadar 250 ton asfalt sermeyi planladıklarını dile getiren Gelgör "İhtiyaç olan her mahallede çalışma yapacağız. Bir yandan kilitli parke taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken bir yandan da asfalt çalışmalarımızı hızla tamamlayarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın talebini karşılamış olacağız. Hedefimiz kısa süre içinde ilçemizin tüm ulaşım ağını, altyapısı ve üst yapısıyla konforlu bir hale getirmek." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        KARADENİZBİRLİK, İskilip'te ayçiçeği alımına başladı
        KARADENİZBİRLİK, İskilip'te ayçiçeği alımına başladı
        Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
        Köprüden dereye düşen büyükbaş kurtarıldı
        Çorum'da köprüden dere yatağına düşen ineği itfaiye kurtardı
        Çorum'da köprüden dere yatağına düşen ineği itfaiye kurtardı
        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi yatırımlarına ağırlık veri...
        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayi yatırımlarına ağırlık veri...
        Çorum'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan zanlı polis kovalamacasıy...
        Çorum'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan zanlı polis kovalamacasıy...
        Çorum'da 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi
        Çorum'da 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi