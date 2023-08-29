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        Çorum'da polis ekipleri noterliklere dolandırıcılıklara karşı uyarı afişleri astı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:35
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        Çorum'da polis ekipleri noterliklere dolandırıcılıklara karşı uyarı afişleri astı
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        ÇORUM (AA) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ikinci el araç alışverişinde görülen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla kentteki noterliklere uyarı afişleri astı.

        Kentte ikinci el alış verişlerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların alım ve satım sürecinde dikkat etmesi gereken hususları gösteren afişler hazırladı.

        Üzerinde "Araç alıp satarken dolandırılma" yazılı afişler, kentteki dört noterliğin duvarlarına asıldı.

        Ekipler, afişleri astıktan sonra noterlik personeline de dolandırıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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