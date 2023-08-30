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        Çorum'da kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:26
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        Çorum'da kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza uygulandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobille aydınlatma direğine çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

        K.K. (22) idaresindeki 55 AHC 834 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Sürücü polis otosuyla karakola götürülürken, otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka alındı.

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