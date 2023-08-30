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        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:28
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        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        ÇORUM (AA) - Çorum’da kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Karahisar köyünde yaşayan Ramazan Bilgin’den haber alamayan yakınları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İçeriye giren jandarma ekipleri Bilgin'i evin mutfak bölümünde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Bilgin'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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