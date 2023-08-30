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        Çorum'da AK Parti ve MHP'li milletvekilleri gündemi değerlendirdi

        AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:51
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        Çorum'da AK Parti ve MHP'li milletvekilleri gündemi değerlendirdi
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        ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        Ahlatcı, kentteki bir otelde yapılan basın toplantısında, Çorum'un Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Ahlatcı, Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri olarak 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasının ardından Çorum'a hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

        "Pazara kadar değil, mezara kadar" görüşüyle ittifak kurduklarını dile getiren Ahlatcı, "Karşımızda bulunan, 'şer ittifakı' olarak tabir ettiğimiz ittifaka milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde sandıkta gerekli cevabı verdi. Bundan sonra biz Cumhur İttifakı olarak memleketimiz için ne yapılması gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Devlet Bahçeli büyüğümüzle beraber inşallah çalışmalara hız vereceğiz." dedi.

        Cumhur İttifakı'nın Çorum milletvekilleri olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi el ele olduklarını göstermek için basın toplantısı düzenlediklerini vurgulayan Ahlatcı, Çorum'un talep ve ihtiyaçlarını gidermek için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti.

        AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Erdoğan ile Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın ilelebet devam edeceğini her zaman hissettirdiğini söyledi.

        Dedikodulardan uzak, büyük fotoğrafa bakarak, birlik ve beraberlik içinde, 3 milletvekili olarak Çorum'a hizmet etmek istediklerinin altını çizen Kaya, "Çorum'da Cumhur İttifakı olarak fitneye, fesada ve hasede yer vermeyeceğiz çünkü bu ittifak sıradan, basit bir ittifak değil. Bizim şahsi istikbalimiz için değil devletin, milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali için kurulmuş bir ittifak." diye konuştu.

        Kaya, yerel seçimlerde yapılacak ittifakla ilgili partilerin ilgili ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini, genel merkezlerde alınacak kararlar doğrultusunda yerelde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

        MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ise Cumhur İttifakı'nda dayanışma içinde olarak Türkiye'yi yeni yüz yılda oyun kurucu ülke haline getireceklerini bildirdi.

        Yerel seçimlere hazırlandıklarını anlatan Kayrıcı, "Ben inanıyorum ki Çorum'da bu seçimi 16-0 bitireceğiz. Böyle çalışacağımıza şimdiden söz veriyoruz. Genel merkezlerimizin aldığı kararlar doğrultusunda Cumhur İttifakı olarak Çorum'da 16-0 seçimi bitireceğimize inanıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

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