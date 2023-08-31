Çorum'da 1 kişi silahla yaralandı
ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuk parkında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Hacettepe Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında H. K. ile V.B. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda V. B, tabancayla ateş ederek H.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boynundan yaralanan H. K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde boyun kısmında mermi çekirdeği tespit edilen H. K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.