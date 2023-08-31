Çorum'da muhtarlık binasına çarpıp kaçan otomobil polis ekiplerince bulundu
ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobilin çarptığı muhtarlık binasında maddi hasar oluştu.
Sürücüsü tespit edilemeyen 19 EK 679 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi muhtarlık binasına çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan aracın asfaltta bıraktığı izleri takip ederek, aracı Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.
Hasarlı halde bulunan otomobilde yapılan incelemede muhtarlık binası önünde bulunan demir dubanın otomobilin altına saplandığı tespit edildi.
Otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.