OKA ağustos ayı Yönetim Kurulu toplantısını Çorum'da yaptı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında, Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.
ÇORUM (AA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında, Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıda mali destek uygulamaları, güdümlü proje destekleri, ajansın aylık faaliyetleri, 2022 yılı birim faaliyet taslağı, 2024 yılı çalışma programı konularını görüşeceklerini söyledi.
Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.
Toplantıya Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.