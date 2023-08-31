Çorum FK'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, Gençlerbirliği ile çok keyifli bir maç oynayacaklarını ve sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Tam, AA muhabirine, ligde 6 puanla sıralamada ilk 5 içinde yer aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

İlk 5 içinde olmaya devam etmek istediklerini anlatan Tam, "Daha ligin çok başındayız. Takımlar bundan sonra daha oturmuş şekilde mücadele edecek. Belki aynı bütünlüğünü sağlayamayan takımlar da olabilir. Biz o disiplini ortaya koyarak, gelgitlerden etkilenmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz." dedi.

Her maça göre farklı ilk 11'ler ile sahaya çıkabileceklerine işaret eden Tam, "Bunun için tüm oyuncularımın hazır olması gerekiyor. Bazen maça göre bazen de taktiksel olarak farklı bir takımla sahaya çıkıyoruz. Sadece bir kadro üzerinden yürümüyor. Oyuncularımız da bunun farkında. Onları her zaman değerli hissettirmek istiyoruz çünkü çok kaliteli insanlardan oluşan bir kadroya sahibiz. Sezon boyunca hepsinden mutlaka verim alacağız." diye konuştu.

Tam, 3 Eylül Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçına da değinerek, şöyle konuştu:

"Bu hafta ligin tecrübeli ekiplerinden Gençlerbirliği'ni sahamızda ağırlayacağız. Rakip tecrübeli oyunculardan oluşan güçlü bir kadroya sahip. Rakibimiz ligde yenilgisiz devam eden ve 7 puana sahip bir takım. Çabuk adapte olmuş bir görüntü veriyorlar. Etkili oyunculara sahipler. Biz de iyi oyunculara sahibiz. Çok keyifli bir maç olacak. Umarım sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz. Çok dikkatli ve disiplinli olacağız. Bu disiplini sezon boyu devam ettirmek istiyoruz."

Öte yandan Çorum ekibi, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Tam yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu, kültür ve fizik hareketleri yaptı. Antrenman taktiksel ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.