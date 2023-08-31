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        Çorum'da 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:29
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        Çorum'da 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali başladı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri başladı.

        İskilip Belediyesince organize edilen etkinlik kapsamında Alparslan Türkeş Şehir Parkı'nda İskilip’e özgü yemek yarışması düzenlendi.

        İskilip'e özgü lezzetler İskilip dolması, turşu, yırtma yemeği, su kabağı, baklava helva ile yörede yetişen çilek, bal ve cevizler beğeniye sunuldu.

        Manken Nilay Dorsa'nın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte en güzel çilek yarışmasında Ahmet Serdar Selbes birinci, Mustafa Köroğlu ikinci, Yaşar Çakmak üçüncü oldu.

        En güzel bal yarışmasında Bayram Emel birinci, Yakup Karaaslan ikinci, Ekrem Alaş üçüncü, en güzel turşu yarışmasında Satı Bektaş birinci, Melek Bağdat ikinci, Aysel Duran üçüncü, en güzel ceviz yarışmasında Mustafa Köroğlu birinci, Enes Koca ikinci, Arif Köroğlu üçüncü oldu.

        İskilip'in coğrafi işaret tescilli İskilip dolması yarışmasında ise Sevim Kaşak birinci, Sema Salli ikinci, Remziye Erdem üçüncü oldu.

        Yırtma yemeği yarışmasında Nigar Arıcı birinci, Satı Bektaş ikinci, Sema Salli üçüncülük elde etti.

        Su Kabağı yemeği yarışmasında Satı Bektaş birinci, Gülten Aktaş ikinci, Sema Salli üçüncü, gül baklavası yarışmasında Mine Anaç birinci, Ayşe Çakır ikinci, Satı Aydoğmuş üçüncü, İskilip helvası yarışmasında Satı Ateş birinci, Sevim Kaşak ikinci, Edibe Kaymak üçüncü oldu.

        İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, AA muhabirine, festival kapsamında yöresel ürünleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        İskilip'in gastronomi açısından zengin bir ilçe olduğunu belirten Sülük, "İlçemizi bu alanda ön plana çıkararak tanıtmayı ve turist çekmeyi hedefliyoruz. Bütün kategorilere katılım fazla. Seyircilerimizin bu bölüme olan ilgileri çok fazla, bu da bizi memnun ediyor. Başta yöresel ürün ve İskilip’e has yemeklerin tanıtımını geniş kapsamlı yapmayı düşünüyoruz. Yemek yarışmamıza katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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