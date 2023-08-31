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        Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:46
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        Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum’da polis ekip otosu ile pikabın çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Mehmet P. idaresindeki 19 ABH 113 plakalı pikap ile devriye görevi yapan Aşgın D. idaresindeki 19 BN 093 plakalı polis ekip otosu, Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde'de çarpıştı.

        Kazada polis memurları Aşgın D, Mehmet A.Ç. ile pikapta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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