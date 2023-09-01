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        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 08:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:19
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        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        Emirhan B. ile Berat Ö. arasında Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak'ta tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Emirhan B, pompalı tüfekle ateş ederek Berat Ö'yü yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kolundan yaralanan Berat Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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