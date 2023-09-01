Sanatçı Zara, İskilip'te konser verdi
ÇORUM (AA) - 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi.
İlçe meydanında düzenlenen konserde Zara, sevilen şarkılarını İskilip halkı için seslendirdi.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, konserin ardından sahneye çıkarak, sanatçıya çiçek verdi. Sülük, İskilip'teki konsere katılmasından dolayı Zara'ya ve vatandaşlara teşekkür etti.
Konseri MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve vatandaşlar izledi.