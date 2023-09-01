Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı tamamlandı

ÇORUM (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı sona erdi.

Turun üçüncü etabında on takımda 50 bisikletçi Çorum’daki bitiş çizgisini geçmek için mücadele etti. 95 kilometrelik 3. etap, Çorum Valiliği önündeki bitiş çizgisinde tamamlandı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve SAMKON Başkanı Hasan Kaya Aşçı, 3. etapta dereceye giren sporculara Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini verdi.

Dağlı, törende yaptığı konuşmada, etkinliği yaklaşık 1,5 ay önce planladıklarını söyledi.

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Dağlı, "Bunu geleneksel hale getireceğiz. Kurtuluş yolu bizim için son derce önemli. Samsun'dan başlamak üzere Amasya, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya ulaşılıyor. Kurtuluş mücadelesini temsil etmesi hasebiyle son derece önemli. Biz de bunu yaşatmak ve gençlerimize bu duyarlılığı kazandırmak istiyoruz." dedi.

Bisiklet sporunun önemli bir branş olduğuna dikkati çeken Dağlı, Çorum İl Özel İdarespor bünyesinde bisiklet kulübü kurmayı kararlaştırdıklarını kaydetti.