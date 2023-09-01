İskilip'te 67 çocuk sünnet oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu sünnet şöleninde 67 çocuk sünnet oldu.

İlçede sünnet olacak çocuklar, İskilip Belediyesince organize edilen festival kapsamında Alparslan Türkeş Şehir Parkı'nda bir araya geldi.

Burada İskilip Müftüsü Şuayip Güllü ve din görevlileri tarafından Kur'an tilavetinin ardından mevlit okundu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, burada sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Sülük, törende yaptığı konuşmada sosyal belediyeciliği ön planda tutmaya çalıştığını söyledi.

Festivalin en güzel yönlerinden birinin sünnet şöleni olduğunu belirten Sülük, "Sosyal Belediyecilik gereği çocuklarımızın sünnet edilmelerini ve aileleri ile hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Katıldıkları için çocuklarımıza ailelerine ve yakınlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.