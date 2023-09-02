MHP İskilip İlçe Kongresi yapıldı
Milliyetçi Harekete Partisi (MHP) İskilip İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi yapıldı.
ÇORUM (AA) - Milliyetçi Harekete Partisi (MHP) İskilip İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi yapıldı.
Alparslan Türkeş Şehir Parkı'nda tek liste halinde yapılan kongrede Mehmet Aktaş MHP İskilip ilçe başkanı seçildi.
Aktaş başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Yenidağ, Mustafa Dalkılıç, İsmail Keleş, Hüseyin Kula, Mehmet Kör, Yücel Karaköylü, Murat Çağıl, Necla Nalçacı, Burak Taşkın, İsmet Bülbül, Erol Çınar, Mehmet Eğri, Mehmet Akman, Mehmet Abalı yer aldı.
Kongreye MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ile partililer katıldı.