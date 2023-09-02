Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Doktor A.K. yönetimindeki 19 AAE 530 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Yaşar Efe Atalay yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.