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        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:40
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        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Recep K. idaresindeki 06 AT 4970 plakalı otomobil, Yukarı Beşkız köyü yolunda seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Sürücü, kendi imkanlarıyla aracı söndüremeyince 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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