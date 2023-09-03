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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Verheydt (Dk. 68 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 78 Suat Kaya), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Cangöz

        Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Shaocong Wu, Enes Keskin (Dk. 90+1 Özgür Çek), Mustapha Yatabare (Dk. 90+1 Erdal Öztürk), Nzaba, Yasin Güreler, Sambou Yatabare (Dk. 68 Ensar Kemaloğlu), Alperen Babacan, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Uğur Akdemir, Amilton (Dk. 81 Akabueze)

        Gol: Dk. 45+2 Amilton (Gençlerbirliği)

        Sarı kart: Dk. 78 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

        ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

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