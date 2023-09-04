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        Çorum'da modifiyeli araç sürücülerine 3 milyon 471 bin 352 lira ceza

        Çorum'da modifiyeli araçlara yönelik yapılan trafik denetiminde, kurallara uygun olmayan araçların sürücülerine toplam 3 milyon 471 bin 352 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:21
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        Çorum'da modifiyeli araç sürücülerine 3 milyon 471 bin 352 lira ceza
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla 14 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünce trafik denetimleri yapıldı.

        Şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan denetim noktalarında modifiyeli araçların trafik güvenliği açısından uygun olup olmadığı denetlendi.

        11 bin 824 aracın kontrol edildiği denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen araçların sürücülerine toplam 3 milyon 471 bin 352 lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerde abartı egzoz, modifiye, cam filmi gibi teknik değişiklik yapıldığı belirlenen 142 araç trafikten men edilirken, 47 sürücü hakkında da alkollü araç kullanma ya da alkol cihazına üflemeyi reddetme suçundan işlem yapıldı.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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