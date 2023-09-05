Çorum'da vincin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir vincin motor bölümünde sıkışan kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alaca Devlet Hastanesine konteyner taşıyan Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odasına ait vincin motor bölümüne hastane bahçesinde kedi girdi.
Aracı çalıştırmak üzereyken son anda kedinin sesini duyan sürücü, hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine hastane bahçesine sevk edilen Alaca Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi çıkardı.
Bir anda vinçten atlayan kedi, hızla uzaklaştı.