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        Çorum'da polisten kaçan ve "daha çok beklersiniz" notunu paylaşan sürücü yakalandı

        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra evinin güvenlik kamerasından polis otosunun fotoğrafını çekip "daha çok beklersiniz" notuyla paylaşan sürücüye 5 bin 735 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:57
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        Çorum'da polisten kaçan ve "daha çok beklersiniz" notunu paylaşan sürücü yakalandı
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        Kent merkezindeki bir uygulama noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayıp, 34 RR 7954 plakalı otomobiliyle kaçan T.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Sürücünün adresini tespit eden ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde arama yaptı.

        Bu sırada evinin güvenlik kamerasından kendisini arayan bir polis ekibinin aracının fotoğrafını çeken T.K, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Daha çok beklersiniz" notuyla paylaştı.

        Paylaşımdan haberdar olan ekipler, T.K'nin aracını Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

        Aracın plakasının standartlara aykırı olduğu, abartılı egzoz takıldığı ve araçta teknik değişiklikler yapıldığını belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 735 lira para cezası uyguladı.

        Trafikten men edilen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı.

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