Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da traktörle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 01:15 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da traktörle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        S.K. idaresindeki 19 LD 803 plakalı traktör, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Kavşağı'nda O.Ö'nün kullandığı 19 T 2514 plakalı taksi ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte takside bulunan O.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve traktörden sızan yağın Alaca Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da polisten kaçan ve "daha çok beklersiniz" notunu paylaşan sürücü ya...
        Çorum'da polisten kaçan ve "daha çok beklersiniz" notunu paylaşan sürücü ya...
        Çorum'da vincin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Çorum'da vincin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        İskilip'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
        İskilip'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
        Çorum'da modifiyeli araç sürücülerine 3 milyon 471 bin 352 lira ceza
        Çorum'da modifiyeli araç sürücülerine 3 milyon 471 bin 352 lira ceza
        Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Çetinkaya görevine başladı
        Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Çetinkaya görevine başladı
        Vali Zülkif Dağlı, Şapinuva Ören Yeri'ni gezdi
        Vali Zülkif Dağlı, Şapinuva Ören Yeri'ni gezdi