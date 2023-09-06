İskilip Belediyesi okullarda temizlik çalışması yapıyor
Çorum'un İskilip Belediyesince ilçedeki okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ilçedeki okullarda temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Ali Sülük, yeni yılda çocuklara sağlıklı bir eğitim ortamı hazırlamaya çalıştıklarını bildirdi.
Okul bahçelerini süpürüp yıkadıklarını, yabani otları ayıkladıklarını belirten Sülük, yeni eğitim yılının ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.