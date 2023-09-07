Çorum Oğuzlar'da kışlık yufka ekmeği mesaisi başladı

Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'inin karşılandığı Oğuzlar ilçesinde kadınlar, her yıl eylül ayı sonlarında başlayan ceviz hasadı öncesi kış mevsimi boyunca tüketecekleri yufka ekmeği pişiriyor.

Eylül ayının ilk haftası başlayan kışlık yufka ekmek mesaisi ile kadınlar, her gün başka bir komşu için ekmek pişirerek, birbirlerine yardımcı oluyor.

Kadınların bu yılki kışlık yufka mesaisi başladı.

Geçen yıl hasat edilen cevizin yapraklarını kurutarak tandırda yakacak olarak kullanan kadınlar, bu yılın mahsulü unu imece usulü yufka ekmeğe dönüştürüyor.

Gruptaki kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı hamur açıyor, bir kısmı da hamuru tandırda pişiriyor.

Ekibin tecrübelisi Ayşe Tiryaki, AA muhabirine, çocukluğundan beri her yıl eylül ayında imece usulü ekmek yaptıklarını söyledi.

Geleneği sürdürmek için kendi kızlarını ve gelinlerini de ekibe dahil ettiklerini belirten Tiryaki, yardımlaşarak kış boyu yiyecekleri ekmeği kolayca hazırladıklarını kaydetti.

Tiryaki, ekmeğin sindirimi kolay olması için hamura tam buğday unu da kattıklarını sözlerine ekledi.