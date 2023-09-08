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        Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 22 Eylül'de başlıyor

        Çorum'un Osmancık Belediyesince organize edilen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 22 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:52
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        Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 22 Eylül'de başlıyor
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        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalle Osmancık'ın meşhur pirincini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

        Osmancık'ın kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu vurgulayan Gelgör, "Aynı zamanda ülkemizin önemli pirinç üretim merkezlerinden birisidir. Şehrimizin ve pirincimizin tanıtımı amacıyla her yıl 'Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali' düzenliyoruz. Bu yıl etkinliklerimiz 22 Eylül'de başlayacak ve 1 Ekim'de sona erecek." ifadelerini kullandı.

        Festivalde yağlı güreş de yapılacağını aktaran Gelgör, şunları kaydetti:

        "Festivalimizin açılışı 22 Eylül'de mehter gösterisiyle yapılacak. Aynı gün Mustafa Yıldızdoğan konser verecek. 23 Eylül'de Kırkpınar'da altın kemer almış 32 başpehlivan Osmancık er meydanında olacak. Bölgenin en büyük güreş organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Her yıl oldukça ilgi gören Osmancık güreşlerine yine bölgemizdeki tüm güreş severleri davet ediyorum. 1 Ekim Pazar günü de yine ilçemizde ve bölgemizde çok sevilen rahvan at yarışlarımız olacak. Festival boyunca yöresel yarışmalar, çocuk festivalleri gibi farklı etkinliklerimiz de olacak."

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