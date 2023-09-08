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        İskilip'in yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılıyor

        Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen yöresel ürünler, Ankara'da düzenlenen "25. Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"nde tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:23
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        İskilip'in yöresel ürünleri Ankara'da tanıtılıyor
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        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre İskilip Belediyesi, Etimesgut Belediyesince Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde stant açarak, yöresel lezzetlerden İskilip turşusunun yanı sıra İskilip'te üretilen çileklerden elde edilen kolonya, lokum gibi ürünlerin tanıtımını yapıyor.

        Stantta ilçenin yöresel lezzetleri, festivalin konuklarına tattırılıyor.

        İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, standın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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