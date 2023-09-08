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        Çorum'da park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü öldü

        Çorum'da arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:41
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        Çorum'da park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü öldü
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        Selman Keşan'ın kullandığı 42 CNF 84 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu, Sungurlu ilçesine bağlı Kırankışla köyü yakınlarında, Y.C. idaresindeki arıza nedeniyle yol kenarına park edilen 66 EB 178 plakalı tırla çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırda sıkışan sürücü Selman Keşan, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çorum istikametine ulaşıma kapanan Çorum-Ankara kara yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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