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        Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor

        EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde, Türkiye'nin en uzun akarsularından Kızılırmak'ın kenarına kurulan Osmancık Millet Bahçesi, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlardan da ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:38
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        Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
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        Nüfusu 30 bini aşan Osmancık'ta 275 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine kurulan binlerce yıllık Kandiber Kalesi ve Kızılırmak üzerine kurulu yaklaşık 5 asırlık Koyunbaba Köprüsü, ilçenin önemli kültürel hazineleri arasında yer alıyor.

        Köprü ve kalenin arasında, Kızılırmak'ın kenarına kurulan Millet Bahçesi ise ilçede sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

        Osmancık Belediyesince eski semt pazarı ile şehirlerarası otobüs terminali yıkılarak yerine inşa edilen Millet Bahçesi, Kızılırmak, Koyunbaba Köprüsü ve Kandiber Kalesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturuyor.

        Yaklaşık 35 bin metrekare alana kurulu Millet Bahçesi, kütüphane, çocuk parkları, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanı ve piknik alanlarıyla halkın her kesimine hitap ediyor.

        Geçen yıl hizmete açılan Millet Bahçesi, çevresindeki tarihi doku ve Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edilen Osmancık Belediyesi hizmet binasıyla şehrin vitrinini oluşturuyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, vatandaşlardan Millet Bahçesi ile ilgili olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

        Millet Bahçesi'nin açılmasıyla çevre il ve ilçelerden ağırladıkları misafir sayısının arttığını belirten Gelgör, "Burada havalar iyi olduğunda günlük ortalama 3 bin kişiyi ağırlıyoruz. İlçemize renk kattı." dedi.

        Millet Bahçesi'nin tarihi köprü ve kaleyle bütünleştiğini belirten Gelgör, "Tarihi Kandiber Kalesi ayrı bir özellik veriyor, Koyunbaba Köprüsü ayrı bir güzellik veriyor. Osmancık'ı yalnızca Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmak için 24 saat canlı kamera sistemiyle izleme imkanı sunuluyor. Yine bu alan içerisinde Selçuklu mimarisine uygun camimiz var." diye konuştu.

        Gelgör, vatandaşların geç saatlere kadar parkta vakit geçirdiğini vurguladı.

        - "Kalesi, akarsuyu, çevresi, her türlü güzel"

        Ailesi ve arkadaşlarıyla Sinop'tan gelen Ahmet Ecir de ilk kez ziyaret ettiği ilçeyi beğendiğini, Millet Bahçesi'nden de çok memnun kaldıklarını anlattı.

        Osmancık'ı gezmeyi herkese tavsiye ettiğini dile getiren Ecir, "Özellikle Kızılırmak'ın kenarındaki bu çay bahçeleri ve parktan çok memnun kaldık. Ailecek geldik, arkadaşlarımızla geldik. Ailecek gezilebilecek mekanları da var. Gün batımını seyredebilirsiniz buradan. Kalesi, akarsuyu, çevresi, her türlü güzel." şeklinde konuştu.

        Fatma Şeker ise ailesiyle sık sık Millet Bahçesi'ne geldiğini belirterek, "Her akşam geliyoruz, çok kalabalık oluyor, yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Ancak gayet eğlenceli, gayet rahat, ailemizle vakit geçirebileceğimiz güzel bir yer. Hafta sonları piknikler olsun, akşam çay içmeler olsun, ailecek güzel vakit geçirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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