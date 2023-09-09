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        İskilip'te ormana sıçrayan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü

        Çorum'un İskilip ilçesinde anız yangınının çevreye sıçramasıyla büyüyen yangın nedeniyle bir bağ evi ile yaklaşık 15 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:45
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        İskilip'te ormana sıçrayan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
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        Kadıköy köyü Karakaya mevkisinde bir çiftçinin tarlasında başlayan anız yangını, tarla kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir bağ evi ile yaklaşık 15 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

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