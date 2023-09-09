Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da üzerine demir rampa düşen kişi öldü

        Çorum'da bir kişi, üzerine tır kasasındaki demir rampanın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:15 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da üzerine demir rampa düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediyesine ait araç bakım ikmal merkezinde çalışan Yasin Ö'nün (27) üzerine, iş makinesi taşıyan tırın kasasındaki demir rampa düştü.

        Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Çorum'da doktor ve sağlık çalışanları köy okulunu onardı
        Çorum'da doktor ve sağlık çalışanları köy okulunu onardı
        İskilip'te ormana sıçrayan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        İskilip'te ormana sıçrayan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
        Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik "Yaşayan İnsan Hazinesi" listes...
        Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik "Yaşayan İnsan Hazinesi" listes...
        Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
        Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
        Park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
        Park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü öldü
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan tırın sürücüsü öldü